Hombre con esquizofrenia muere tras convulsionar en carretera de Chontales

En el sector de Las Guirilas 2, en la carretera de Juigalpa a La Libertad, en Chontales, dio su último suspiro de vida al mediodía de este miércoles, Santos Bravo Galeano, de 35 años.

Fallece hombre que padecía esquizofrenia en Chontales

Pobladores del sector indicaron que el infortunado se bajó la tarde de ayer de un bus y llegó a preguntar a un negocio que si en la zona había un plantel que necesitara trabajadores.

La gente le confirmó su pregunta y en horas de la noche el hombre se acostó en el suelo bajo un árbol al otro lado de la carretera, en donde hoy a mediodía empezó a convulsionar.

Aunque médicos del MINSA que realizaban una jornada de atención en la comunidad se acercaron a prestarle ayuda, cuando revisaron su cuerpo ya no presentaba signos vitales.

Al sitio se presentaron agentes policiales con una médico forense para tratar de determinar las causas de muerte del infortunado hombre, quien presentaba lesiones en uno de sus pies, en la nariz y escoriaciones en el rostro.

De acuerdo con personas que lo conocían, Santos Galeano Bravo era originario del barrio 30 de Mayo de la ciudad de Juigalpa, donde habitaba con su señora madre, la profesora Darling Bravo.

Presuntamente sufría de esquizofrenia y se salía de su hogar para andar deambulando por las calles y los parques, afirmando que lo habían corrido y que andaba en busca de trabajo, hasta que se encontró con la muerte.