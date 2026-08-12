Un muerto deja colisión de minivan contra motociclista en El Crucero, Managua

De forma instantánea falleció el motociclista Norlan Bernardo Chávez Lopez de 36 años, luego de ser impactado por atrás por el vehículo placa M 371-414, a la altura del kilómetro 27 de la carretera hacía El Crucero, Managua, la noche de este miércoles.

Cazadores de noticias informaron que don Norlan, viajaba en la motocicleta en compañía de Marcos Alemán, quien resultó con graves lesiones por lo que fue trasladado al centro de salud de El Crucero.

En este accidente también se vio involucrado el motociclista Luis Pérez de 33 años, quien viajaba en compañía de su esposa Alicia García de 38 años, quién resultó lesionada.

“Nosotros venimos de Managua hacía El Crucero, vamos para la casa, ya estábamos a dos cuadras, y de repente, la camioneta que circulaba en sentido contrario impactó a los motociclistas, quienes del fuerte impacto cayeron en mi carril, nos colisionaron”, dijo Luis.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente de tránsito se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles del caso.