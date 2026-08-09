Muere motociclista de 22 años al caer en alcantarilla en Matagalpa
Marlon Arceda Potoy, de 22 años, murió la noche del sábado al accidentarse en motocicleta, en el kilómetro 133 de la carretera a Matagalpa.
Al momento de la tragedia, Arceda Potoy conducía una moto placa M 29-019, en la que perdió el control, cuando transitaba exactamente, de la Gasolinera Puma Las Marías, 500 varas al norte.
En el hecho, el motorizado salió de la vía y cayó dentro de una alcantarilla, impactando su humanidad contra la estructura de concreto, sufriendo una fractura en el cráneo que le causó la muerte.