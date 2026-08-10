Donald García Medina sufre fuerte accidente en moto en Bluefields

En el Hospital Doctor Ernesto Sequeira Blanco, de la ciudad de Bluefields, está recibiendo atención médica el gemelo Donald García Medina, quien resultó con lesiones de consideración al accidentarse en moto en el sector de Suampo Lara.

Donald Garcia Medina, de 29 años

Los informes procedentes de esa zona del Caribe Sur indican que García Medina se desplazaba en la moto hacia la ciudad de Bluefields cuando perdió el control en una curva e impactó contra una valla metálica de protección.

Al lugar se trasladaron miembros de la Cruz Blanca quienes llevaron a Donald García al hospital de Bluefields donde se encuentra recuperando de las lesiones sufridas, confirmaron miembros de su familia.

Donald García Medina y su hermano gemelo son muy conocidos en la ciudad de los Campos Azules por dedicarse a la venta de repuestos de motos en la calle de Las Carmelitas.