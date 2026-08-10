Muere ciclista de 82 años arrollado en carretera San Marcos-Jinotepe

El señor Edmundo Gregorio Guevara Ramos, de 82 años, falleció la mañana de este lunes mientras era trasladado de urgencia hacia un hospital capitalino, a causa de las graves lesiones que sufrió al ser atropellado por un motociclista en la carretera que conecta San Marcos con Jinotepe, en Carazo.

El accidente ocurrió cuando la víctima se desplazaba a bordo de su bicicleta y fue impactado por el conductor de una motocicleta, cuya identidad aún no ha sido precisada.

Tras la colisión, don Edmundo Guevara fue auxiliado por un vehículo particular que lo trasladó al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, fue remitido de inmediato al Hospital Antonio Lenin Fonseca en Managua, rindiéndose ante la muerte en el trayecto producto de dos severas fracturas en la cabeza.

Por su parte, el motociclista involucrado resultó con diversas lesiones y permanece bajo observación médica en el Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Las autoridades de la Policía Nacional de Carazo se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de las partes en este accidente que enluta a una familia de la comarca San José de los Baltodano, en San Marcos, de donde era originario el infortunado anciano.

