Muere joven en hospital Lenín Fonseca tras choque de motos en El Crucero

En el hospital Antonio Lenin Fonseca, en Managua, murió esta madrugada el joven Marcelo Alejandro Martínez Mendieta, de 20 años de edad, debido al trauma craneal severo que sufrió anoche en accidente de moto.

Marcelo Martínez, conducía la moto placa M 204 459, la que colisionó con la motocicleta matrícula M 201 185, manejada por su amigo de infancia Yamil Andrés Molina Gómez.

Según las primeras indagaciones ambos jóvenes se desplazaban de sur a norte en el kilómetro 18 de la carretera Panamericana Sur, municipio de El Crucero, Managua, realizando maniobras en zigzag, a exceso de velocidad cuando se dio la colisión.

Del impacto ambos jóvenes perdieron el control de su motos y al rodar Marcelo Martínez, se llevó la peor parte con la grave lesión craneal que lo llevó a la muerte esta madrugada mientras su amigo Yamil Molina, también resulto con lesiones siendo llevados inicialmente al centro de Salud de El Crucero y luego transferido al hospital capitalino.

El señor Maycol Martínez Lindo de 49 años de edad, padre de Marcelo Alejandro Martínez, desistió del proceso legal contra Yamil Molina, aduciendo que era amigo de infancia y vecino de su hijo y por tal motivo estaba consciente de lo sucedió y no interpondría denuncia.

A la vez el señor Maycol Martínez, también firmaría acta de desistimiento para que el cuerpo de su hijo no fuera llevado al Instituto de Medicina Legal y retiraría el cadáver de la morgue del hospital Lenin Fonseca, para llevarlo a su casa en Batahola Norte de los semáforos del Seminario media cuadra al sur, para la vela y posterior darle cristiana sepultura.

