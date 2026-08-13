Muere adolescente en Wapi al volcar camión cargado de ganado

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera El Rama – Tortuguero, en el Caribe Sur, dejó sin vida al adolescente Yencel Miranda, de 13 años, y en estado grave al conductor solo identificado como Melkin, tras volcarse el camión cargado de ganado en el que viajaban en La Gran Bajada de Wapi.

Un muerto y un herido grave al volcar camión cargado de ganado en Wapi

El fatal percance ocurrió la tarde de este jueves, cuando el vehículo pesado, que trasladaba semovientes desde El Tortuguero hacia Managua, se salió de la vía en una curva.

De acuerdo con testigos que circulaban por la zona, el conductor perdió el control del pesado camión debido presuntamente al exceso de velocidad, lo que provocó que diera varias vueltas de campana hasta terminar volcado a un lado del camino.

A causa del violento impacto, el menor Yencel Miranda, conocido cariñosamente como «El Pollito», falleció de manera instantánea al quedar prensado entre los hierros retorcidos de la cabina.

Mientras tanto, el conductor Melkin fue rescatado en condición crítica y trasladado de urgencia al centro de salud de Wapi.

En el accidente también murieron varios animales y el camión quedó completamente destruido.