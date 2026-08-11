Joven grave tras estrellarse en moto contra piedras en Diriamba

Con pronósticos reservados de salud quedó el jovencito Fernando José Díaz Aguirre, de 17 años, luego de impactar la motocicleta en la que viajaba contra un montón de piedras en Diriamba, Carazo.

Fernando José Díaz Aguirre, de 17 años

El incidente ocurrió en el trayecto que conduce de la comunidad Buena Vista hacia San Gregorio.

Según testigos, el menor circulaba en una motocicleta prestada y al llegar a una curva, perdió el control y fue a estrellarse contra las piedras a un lado del camino.

Vecinos y personas que transitaban por la zona se acercaron de inmediato para auxiliar al muchacho y lo llevaron de urgencia al Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Sin embargo, el personal médico de turno decidió remitirlo de urgencia al hospital Lenin Fonseca, en Managua, tras comprobar que sufrió un trauma craneoencefálico severo y otros golpes de gravedad en distintas partes del cuerpo.

Actualmente, Fernando Díaz Aguirre lucha por su vida en el hospital capitalino bajo observación especializada.

