Muere motociclista y queda grave su acompañante en Wiwilí, Nueva Segovia

Por Jonathan Morales
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Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes cobró la vida del motociclista Melvin Ariel Arauz Rodríguez y dejó gravemente herido a su acompañante Wilfredo Merlo Rodríguez, de 51 años.

Melvin Ariel Arauz Rodríguez
Melvin Ariel Arauz Rodríguez

El percance vial sucedió luego de que Melvin se salió de la vía e impactó de frente contra un objeto fijo en el sector de la Zacatera, municipio de Wiwilí, Nueva Segovia.

El hecho ocurrió cuando las víctimas viajaban de norte a sur a bordo de una motocicleta marca Haojue 150, placa NS 33439.

Según los informes, a causa del accidente, el motociclista sufrió un trauma craneoencefálico severo y fractura de la base del cráneo que le provocaron la muerte en el lugar.

El pasajero de la moto, Wilfredo Merlo sufrió trauma craneoencefálico, fracturas en el rostro y una fractura expuesta en la pierna izquierda.

Inicialmente, el lesionado fue llevado al Hospital Primario de Quilalí, de donde fue trasladado al Hospital Héroes y Mártires de Las Segovias, en Ocotal, debido a su estado.

El cuerpo sin vida de Arauz Rodríguez fue entregado a su padre, Víctor Arauz Zelaya, para realizar sus honras fúnebres, mientras la especialidad de Tránsito concluye las investigaciones del suceso.

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