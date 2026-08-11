Policía registra 1,276 colisiones en carreteras de Nicaragua y 40 lesionados

Durante la semana comprendida entre el lunes 3 y el domingo 9 de agosto de 2026, la Policía Nacional registró un total de 1,276 colisiones en las carreteras del país.

Estos percances viales dejaron un saldo de 40 personas lesionadas y reflejaron una disminución de dos personas fallecidas y 72 accidentes en comparación con el período anterior.

Managua se posicionó como el departamento con el mayor número de accidentes al registrar 823 colisiones. Le siguieron Matagalpa con 59, Estelí con 58, León y Masaya con 50 cada uno, y Chinandega con 39.

En cuanto al tipo de transporte involucrado, las motocicletas encabezaron la lista con 390 colisiones, seguidas por los automóviles con 331, las camionetas con 275, los camiones con 126 y los buses con 66.

En el ámbito coercitivo para garantizar la seguridad vial, los agentes de tránsito requisaron 22 mil 890 vehículos y aplicaron 12 mil 365 pruebas de alcoholemia.

Como resultado de estas inspecciones, se suspendieron 850 licencias de conducir, 146 ciudadanos fueron detenidos junto con sus vehículos por no portar licencia y otros 43 conductores fueron arrestados por circular en estado de ebriedad.

De manera complementaria, la institución policial desarrolló acciones educativas mediante la impartición de 22 mil 341 charlas de educación vial a la población y la realización de seminarios sobre la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida a 24 mil 415 personas, capacitando además a conductores de alcaldías e instituciones gubernamentales.

Asimismo, las autoridades fortalecieron las labores preventivas con controles permanentes en 84 tramos de carretera priorizados en los 153 municipios.

Estas acciones incluyeron la presencia reforzada de agentes durante los fines de semana en horario nocturno mediante el uso de radares y alcoholímetros, la inspección a conductores del transporte colectivo y la cobertura de seguridad en centros educativos y universidades.

Para finalizar, la Policía Nacional recordó a los conductores evitar el exceso de velocidad y la ingesta de alcohol, usar el casco protector en motocicletas y no utilizar el celular al manejar.

Además, debido a la época lluviosa, instó a encender las luces intermitentes para mejorar la visibilidad y evitar cruzar corrientes de agua en cauces o ríos para salvaguardar la vida.

