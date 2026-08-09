Furgonero invade carril y mata a motociclista en Matagalpa

Por Jonathan Morales
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El motociclista Velkin Rizo Reyes, de 38 años, murió impactado por un cabezal la noche del sábado en el kilómetro 189 de la carretera a San Isidro, en el departamento de Matagalpa.

Furgonero invade carril y causa muerte de motociclista en Matagalpa
Furgonero invade carril y causa muerte de motociclista en Matagalpa

La víctima se desplazaba en una moto placa MT 35-945 cuando fue colisionado por el pesado vehículo conducido por Byron Baldelomar Ramírez, de 28 años.

Cazadores de Noticias informaron que el furgonero invadió el carril contrario y colisionó mortalmente a Rizo Reyes.

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