Kevin Sosa queda con fractura de cráneo tras choque en Ciudad Sandino

Con fractura en el cráneo resultó el motociclista Kevin Sosa, de 27 años, al chocar contra el motorizado Rudy Mayorga, de 50, en Ciudad Sandino, departamento de Managua.

Motociclista grave al chocar contra otro motorizado en Ciudad Sandino

Conocidos dijeron que ambos motorizados transitaban de la parada La Palmera, una cuadra al norte, cuando colisionaron en circunstancias investigadas por agentes de tránsito.

Al momento del accidente, Rudy Mayorga quien sufrió lesiones de consideración, detalló que se dirigía la casa de su mamá a entregarle un dinero.

En tanto, Rudy Mayorga fue trasladado a un hospital de Managua por la gravedad de las lesiones que sufrió.

Otro aparatoso accidente ocurrió la madrugada de hoy domingo, en el kilómetro 52 de la carretera Granada–Malacatoya, donde el motociclista Winston Noé Sandino Hurtado, se estrelló contra un punto fijo.

A causa del impacto sufrió fracturas en el cráneo y la pierna derecha, por lo cual fue trasladado al Hospital Amistad Japón–Nicaragua, de Granada.

Cazadores de Noticias indicaron que al momento del accidente, Winston Noé conducía en presunto estado de ebriedad, lo que aparentemente dio origen al accidente.