Matan a “Palín” y balean a tres en barrio El Tambor, Matagalpa

De varios balazos fue ultimado la madrugada de hoy domingo, el ciudadano Eduardo Salvador Salgado Peña, de 46 años, conocido como “Palín”, en una calle del barrio El Tambor, de la ciudad de Matagalpa.

Eduardo Salvador Salgado Peña

En el hecho, otros tres hombres resultaron heridos de bala, entre ellos: Walter García Flores, 45 años, con un balazo en el pie derecho, uno en el brazo izquierdo y otro en la mano derecha.

Wilmer José Valle, de 32 años, recibió un impacto de bala en la pierna derecha; y Jerinson Josué Morales Siles, de 17, con un balazo en el abdomen, uno en el pie izquierdo y otro en el pie derecho.

VERSIÓN PRELIMINAR

Cazadores de Noticias informaron que don Eduardo estaba sentado tomado licor con un grupo de amigos, cuando pasaron sujetos desconocidos en moto y los balearon.

Los lesionados fueron socorridos por miembros de la Cruz Blanca, quienes los trasladaron al hospital César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa.

En tanto, autoridades policiales amplían las investigaciones del caso para dar con la identidad y paradero de los pistoleros.

