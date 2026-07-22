Falsos colombianos roban joyas en El Calvario, Estelí, y dejan 50 centavos

Bajo el engañoso pretexto de limpiar joyas y regalar electrodomésticos, una astuta pareja de estafadores logró apoderarse de un valioso botín de prendas de oro en el barrio El Calvario, en Estelí, dejando a su víctima únicamente con una moneda de 50 centavos.

El insólito hecho ocurrió al mediodía del viernes en la vivienda de doña Marcia Esperanza González Lorente, ubicada de Textiles KANAN media cuadra al oeste.

Un hombre alto de cabello liso y una mujer de baja estatura se presentaron al lugar haciéndose pasar por colombianos —aunque con un marcado acento capitalino— para invitarla a una supuesta feria de entrega gratuita de electrodomésticos que se realizaría el fin de semana.

Para obtener los artículos, los sujetos le dijeron que debía entregar prendas o pedazos de oro, solo para abrillantarlos, a lo que dona Marcia les dijo que no tenía.

Sin embargo, al notar que la mujer llevaba un anillo de graduación, la persuadieron para que se los mostrara y posteriormente, ella misma, sin darse cuenta, les facilitó una cadena, una pulsera, un dije y un par de aretes, a los que supuestamente les “darían brillo” con un producto especial.

Con una puesta en escena digna de ilusión, los delincuentes le pidieron a la víctima dos tazas, colocaron las joyas en su interior y las sellaron con cinta adhesiva.

Tras un proceso del que emanaba humo, le devolvieron los recipientes sellados a través de una ventana con la orden de dejarlos en la sala y no abrirlos hasta que ellos regresaran a la 1:00 de la tarde.

Sin embargo, tras la partida de la pareja, doña Marcia sintió dolor de cabeza, ardor en los ojos y cierto mareo. Al sospechar del engaño, destapó los recipientes y descubrió que las valiosas joyas de oro habían desaparecido, encontrando en su lugar una solitaria moneda de 50 centavos.

El caso fue denunciado ante la Policía Nacional por Roxana Toruño, sobrina de la afectada.

Los vecinos del sector ya facilitaron grabaciones de cámaras de seguridad a las autoridades policiales para lograr la identificación y captura de los falsos colombianos.

