Buscan a ladrones que han cometido ola de robos en el departamento de Jinotega

La Policía Nacional en el departamento de Jinotega investiga cuatro hechos delictivos ocurridos en distintas comarcas y municipios de la zona, los cuales han dejado cuantiosas pérdidas económicas a las víctimas.

En la comarca La Naranjita, Uriel Castillo Granado, de 34 años, denunció que un sujeto identificado como Scander Salgado Talavera, de 28 años y conocido de la víctima, ingresó en dos ocasiones a su bodega para sustraer 18 quintales de frijoles valorados en 45,000 córdobas.

Por otro lado, en el sector C del municipio de San José de Bocay, la ciudadana Mayra Johana Díaz Zelaya fue víctima de robo con intimidación tras ser interceptada por Noel Baltodano Centeno.

El sujeto, armado con un cuchillo, la amenazó para despojarla de un teléfono celular valorado en 1,200 córdobas.

En otro caso, en el sector El Llano, comarca Las Tejeras, Julio Lumbí Blandón, de 23 años, reportó un robo con fuerza en su casa de habitación.

Al regresar a su inmueble, encontró la puerta abierta y constató el robo de cinco máquinas inalámbricas de barbería, un control remoto, además de prendas de oro y plata, todo valorado en 20 mil 850 córdobas.

Finalmente, en el barrio El Limito del municipio de Jinotega, la señora Birmania Picado, de 30 años, denunció que sujetos desconocidos violentaron la seguridad de su vivienda mientras esta se encontraba sola.

Los delincuentes sustrajeron una consola de videojuegos valorada en 7,000 córdobas, 500 córdobas en monedas, una billetera, una mochila y varias prendas de oro y plata, sumando un perjuicio total de 36 mil 580 córdobas.

En todos los casos, la Policía Nacional realiza las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y recuperar los objetos robados.

