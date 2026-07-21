Policía investiga robos en vivienda, negocio y escuela de Jinotega

Agentes de la Policía Nacional se encuentran investigando tres hechos delictivos ocurridos bajo la modalidad de robo con fuerza en el departamento de Jinotega, los cuales dejaron cuantiosas pérdidas económicas en una vivienda, un pequeño negocio y un centro educativo.

La ciudadana Carmen Herrera Andino, de 55 años, denunció que sujetos desconocidos forzaron el candado de su casa en San Sebastián de Yalí mientras ella estaba fuera y sustrajeron varias joyas valoradas en más de 3,500 córdobas, además de 2,500 dólares en efectivo.

En la ciudad de Jinotega, la joven Mildred Pineda González, de 19 años, también fue víctima del robo de su pequeño negocio de productos varios.

Los malhechores sustrajeron tres quintales de arroz, nueve unidades de champú, diez pastas dentales y 25 libras de leche en polvo, provocando una pérdida superior a los 11,000 córdobas.

Por último, en la comarca Las Guayabas, de San Sebastián de Yalí, delincuentes dañaron la puerta de un aula en una escuela local para robar dos litros de aceite, dos libras de cereal y un reproductor de música.

El director del centro, Josué Calderón Guerrero, de 29 años, reportó que los daños y lo sustraído ascienden a unos 1,500 córdobas.

La Policía Nacional ya realiza los peritajes correspondientes en los tres puntos para dar con el paradero de los responsables.

