Luto en el béisbol: fallece doña Francisca Elena Calderón, la emblemática «Polina»

La ciudad de León viste de luto tras el sensible fallecimiento de doña Francisca Elena Calderón, conocida cariñosamente por todo el pueblo leonés como «La Polina», quien pasó a la presencia del Señor este sábado.

Doña Francisca es recordada como una mujer ejemplar y luchadora que durante años alimentó con su tradicional venta de fritanga a generaciones de peloteros, directivos y fanáticos en el Estadio Metropolitano Héroes y Mártires de Septiembre, convirtiéndose en un ícono de la identidad y de la fanaticada del béisbol local.

La comunidad leonesa se ha sumado a las muestras de dolor que embargan a la familia Calderón, de manera especial a sus hijas, doña Lucía y Gloria.

Sus honras fúnebres se llevan a cabo en su casa de habitación, ubicada de donde fue el Colegio Inmaculada Concepción 2 cuadras y media al Norte.

Sus funerales se realizarán el día de mañana domingo, saliendo el cortejo fúnebre a las 3:00 p. m. hacia su última morada.