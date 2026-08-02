Hallan muerto a Yader Medina en cauce del barrio Venezuela, Managua

El ciudadano Yader Antonio Medina Calderón, de 40 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy domingo en el interior de un cauce del barrio Venezuela, en Managua.

Encuentran a hombre sin vida dentro de cauce en barrio Venezuela

El finado estaba boca arriba, con los brazos abiertos, y fue descubierto por lugareños que salieron a barrer afuera de sus casas.

Vecinos dijeron que la medianoche del sábado escucharon que varios sujetos estaban agrediendo una persona pero por temor, no salieron de sus casas.

Al momento del hallazgo, la víctima tenía sus pertenecías personales, por lo que sus conocidos presumen que el caso puede tratarse de una pasada de cuenta y no un robo, versión que es investigada por la policía.

El ahora occiso habitaba en las cercanías de la Farmacia Don Bosco, a pocas cuadras de donde lo encontraron muerto.

