Otro motociclista perece en accidente de tránsito en Jinotega
El ciudadano Melvin José Duarte Martínez falleció la tarde de este viernes al perder el control de la motocicleta en que viajaba, en la comarca El Caracol, del municipio de San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega.
Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que Melvin Duarte circulaba en su moto, cuando de repente perdió el control y terminó derrapando sobre el pavimento, muriendo casi de forma inmediata.
Las autoridades de la Policía Nacional, al conocer del mortal accidente, se desplazaron al lugar para indagar mayores detalles.