Tres varones resultan lesionados en accidentes ocurridos en distintos puntos del país

Al hospital Antonio Lenin Fonseca fueron llevados en grave estado de salud, tres ciudadanos que sufrieron accidentes de tránsito en distintos puntos del territorio nacional.

Entre los lesionados está Néstor Alfredo Aguilar Monjarrez quien resultó con trauma craneal severo más politraumatismo en un accidente ocurrido en Ocotal, Nueva Segovia.

También llegó en estado delicado al hospital Lenin Fonseca, Francisco Javier Mojica Mercado, de 34 años, quien sufrió trauma craneal severo, al accidentarse en moto en Managua.

En este mismo centro asistencial se encuentra con pronósticos reservados Fernando José Díaz Aguirre, de 17 años, quien resultó con un trauma craneal severo, al ser presuntamente atropellado por un vehículo en Jinotepe, Carazo.

