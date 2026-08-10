Fallece motociclista de 28 años tras caer en carretera a Malacatoya

Ayer falleció a causa del trauma craneal severo, más policontusiones, el joven Winston Noé Sandino Hurtado, de 28 años, en sala de cuidados intensivos del hospital Amistad de la Ciudad de Granada.

Winston Noé Sandino Hurtado

Cazadores de noticias informaron que Winston Sandino había sufrido una estrepitosa caída el pasado 2 de agosto cundo conducía a exceso de velocidad su moto e impactó con un punto fijo, en el Kilometro 52 de la carretera Granada – Malacatoya.

A pesar del cuidado del personal médico por salvarle la vida, el joven Winston Sandino no resistió debido a la gravedad de las lesiones sufridas falleciendo siete días después del trágico accidente de tránsito.

El cuerpo fue llevado a la comunidad Los Ángeles, en Malacatoya, para su vela y darle cristiana sepultura en las próximas horas en el cementerio de la localidad.