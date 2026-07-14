Capturan a guatemalteco con 293 libras de marihuana en El Guasaule

Durante un operativo, la Policía Nacional incautó 293 libras de marihuana que eran transportadas ocultas dentro de un compresor de aire, en el puesto fronterizo de Guasaule, en el municipio de Somotillo, Chinandega.

Félix Artemio Juárez Tunay

En la acción policial fue capturado el guatemalteco Félix Artemio Juárez Tunay, de 34 años.

Según las investigaciones, el cargamento ilícito era trasladado desde México y tenía como destino final Costa Rica.

Durante la inspección del vehículo en el que viajaba el extranjero, los agentes perfilaron el compresor y localizaron en su interior 246 paquetes rectangulares conteniendo la hierba que, en prueba de campo, dio positivo a marihuana.

Incautan 293 libras de marihuana ocultas en compresor de aire en Chinandega Capturan a guatemalteco con 293 libras de marihuana en Guasaule

Además del estupefaciente, las autoridades ocuparon una pistola con 14 municiones.

Tanto el detenido como las evidencias fueron remitidos de inmediato a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.