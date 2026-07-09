Capturan a tres por homicidio de nica en Quepos, Costa Rica

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica capturó a tres sujetos que son sospechosos de la muerte del nicaragüense Carmelo Cruz Figueroa, de 43 años y el tico Javier Morales Corrales, de 53 años, hecho ocurrido el pasado 4 de julio en Rancho Grande de Quepos.

Carmelo Cruz Figueroa, de 43 años

Vladimir Muñoz, subjefe del OIJ, informó que los capturados son de apellido Morales, de 20 años; otro de apellido Solano, de 19; y un tercero de apellido Jiménez, de 25.

Según la investigación judicial, estos sujetos utilizaron una motocicleta que tenía denuncia por robo desde mediados del pasado mes de febrero.

Según el OIJ, los tres imputados fueron detenidos el lunes en vía pública, en Manuel Antonio y playa La Macha, y el martes ejecutó allanamiento en la vivienda donde Vivian y encontraron un fusil AR-15, tres pistolas, cargadores de alta capacidad que exceden lo permitido por la legislación y la motocicleta utilizada en el doble crimen.

El sangriento hecho ocurrió la tarde del sábado cuando las víctimas viajaban en una camioneta y fue impactada por una lluvia de balas murieron el nica Carmelo Cruz, y el tico Javier Morales que conducía el vehículo, muriendo ambos al instante.