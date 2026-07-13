Capturan 92 delincuentes por robos y homicidios en Managua y el país

Por Arlen Hernandez
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La Policía Nacional informó que, como parte de las acciones de prevención y persecución del delito desarrolladas entre el 6 y el 12 de julio de 2026, fueron capturadas 92 antisociales involucrados en distintos hechos delictivos en Managua y el resto del país.

La comisionada Karen Obando
La comisionada Karen Obando

La comisionada Karen Obando, CoJefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que en Managua fueron detenidos 54 sujetos: 30 por robo con intimidación, 12 por robo con violencia, 9 por robo con fuerza, 2 abastecedores de droga y uno por muerte homicida.

En los departamentos del país se capturó a 38 personas, entre ellas, 6 por muerte homicida, 11 por robo con intimidación, 5 por robo con violencia, 4 por robo con fuerza, 3 por tráfico de drogas y 9 abastecedores de estupefacientes.

Las detenciones se realizaron en Masaya, León, Nueva Segovia, Jinotega, Chinandega, El Rama, Nueva Guinea, Triángulo Minero y Matagalpa.

Como resultado de los operativos, la institución ocupó 295 gramos de cocaína, 12 libras de marihuana, 9 celulares, dinero en efectivo y dos armas de fuego, entre ellas, un revólver y un rifle calibre 22.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y garantizar la protección y tranquilidad de las familias nicaragüenses mediante el combate permanente a la delincuencia.
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