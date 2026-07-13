Capturan 92 delincuentes por robos y homicidios en Managua y el país

La Policía Nacional informó que, como parte de las acciones de prevención y persecución del delito desarrolladas entre el 6 y el 12 de julio de 2026, fueron capturadas 92 antisociales involucrados en distintos hechos delictivos en Managua y el resto del país.

La comisionada Karen Obando

La comisionada Karen Obando, CoJefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, detalló que en Managua fueron detenidos 54 sujetos: 30 por robo con intimidación, 12 por robo con violencia, 9 por robo con fuerza, 2 abastecedores de droga y uno por muerte homicida.

En los departamentos del país se capturó a 38 personas, entre ellas, 6 por muerte homicida, 11 por robo con intimidación, 5 por robo con violencia, 4 por robo con fuerza, 3 por tráfico de drogas y 9 abastecedores de estupefacientes.

Las detenciones se realizaron en Masaya, León, Nueva Segovia, Jinotega, Chinandega, El Rama, Nueva Guinea, Triángulo Minero y Matagalpa.

Como resultado de los operativos, la institución ocupó 295 gramos de cocaína, 12 libras de marihuana, 9 celulares, dinero en efectivo y dos armas de fuego, entre ellas, un revólver y un rifle calibre 22.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y garantizar la protección y tranquilidad de las familias nicaragüenses mediante el combate permanente a la delincuencia.

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