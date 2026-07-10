Capturan a 3 delincuentes tras racha de robos en Granada

La Policía Nacional capturó in fraganti a Luis Benito Víctor Sotelo, de 33 años, Julio Murillo, de 25, y al sujeto conocido bajo el alias de «El Mojo», de 30 años; tres peligrosos delincuentes que operaban en la ciudad de Granada.

De izquierda a derecha – El Mojo, Junior Murillo, Luis Benito Victor Sotelo

Los sujetos fueron arrestados durante un operativo ejecutado entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en la zona norte de la Gran Sultana.

Al momento del arresto, las autoridades les ocuparon ocho láminas de zinc, piezas de madera y otros objetos robados.

Los detenidos poseen un amplio historial de robos en todas sus modalidades en los barrios Eleonora, Villa Sultana y Pancasán.

Entre sus delitos más recientes se encuentra el robo en una iglesia católica, de donde sustrajeron bancas y sillas plásticas; el saqueo del comedor infantil del barrio Pancasán, al cual le despegaron todo el techo de zinc; y el robo de portones y diversos artículos en el sector de las oficinas del Ministerio de la Familia, en Villa Sandino.

Los tres sujetos ya se encuentran en las celdas preventivas de la delegación policial «Félix Carrillo» de Granada, donde permanecen a la espera de ser puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.