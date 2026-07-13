Hallan muerto a Don Toño en Chiquilistagua tras tres días sin verlo

El cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de Antonio del Socorro Soza Urtecho, de 68 años, fue encontrado este lunes dentro de su vivienda, ubicada en la comarca Chiquilistagua, a la altura del kilómetro 13 de la carretera vieja a León.

La alerta fue dada por los habitantes de la comunidad debido a un fuerte mal olor que emanaba del inmueble.

Los pobladores explicaron a las autoridades que tenían al menos tres días de no ver a su vecino, conocido cariñosamente como «Don Toño».

Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar y, al inspeccionar a través de una ventana, divisaron el cadáver del ciudadano en el suelo y rodeado de moscas, por lo que procedieron a ingresar a la propiedad junto a peritos forenses.

Especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML) orientaron trasladaron el cuerpo a sus instalaciones para la debida autopsia.

Vecinos señalaron que el anciano vivía solo y padecía de enfermedades crónicas, por lo que se presume que la causa de muerte fue natural.

Las autoridades ya realizan las gestiones correspondientes para notificar el deceso a los familiares del fallecido, quienes residen en el extranjero.