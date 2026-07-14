Aesinan a Darvin Rodríguez en San José de Bocay

El obrero agrícola Darvin Uriel Rodríguez Sobalvarro, de 28 años, fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos en la comarca Aguas Mansas, ubicada en el sector de Ayapal, municipio de San José de Bocay, en Jinotega.

El crimen ocurrió en la vivienda de su padre, Rafael Rodríguez Rodríguez, de 66 años. Según el relato de este, un grupo de cinco hombres llegó a la propiedad y exigió a gritos que abrieran la puerta de la casa.

Al abrir, el joven fue sujetado de las manos por los atacantes, quienes lo sacaron a la fuerza del inmueble para cometer el crimen en el exterior de la vivienda.

La víctima recibió un disparo mortal en el oído derecho que le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Tras cometer el crimen, los involucrados huyeron con rumbo desconocido.

La Policía Nacional investiga el móvil del crimen, el cual es desconocido por los familiares de la víctima.