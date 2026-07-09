Policía Nacional captura a 54 delincuentes en todo el país

Un total de 54 sujetos señalados de cometer delitos de gran peligrosidad fueron capturados por la Policía Nacional entre el jueves 2 y el miércoles 8 de julio de 2026, gracias a la ejecución del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo a nivel nacional.

Entre las detenciones más relevantes destacan cinco personas señaladas por muertes homicidas, 28 por cometer robos con intimidación o asaltos, cuatro por tráfico de drogas, 15 abastecedores de estupefacientes y dos por el delito de abigeato.

Como resultado de estos quiebres operativos, los agentes del orden lograron incautar a la delincuencia como evidencias, dos kilogramos de crack, 233 gramos de cocaína, siete libras de marihuana, cuatro armas de fuego, ocho teléfonos celulares y tres semovientes.

De manera simultánea, la institución policial garantizó la tranquilidad en las zonas rurales mediante 10,023 visitas directas a fincas y centros de acopio de café y leche en 1,889 comunidades, brindando acompañamiento e intercambio con 9,937 productores y trabajadores agrícolas.

Finalmente, el reporte destaca que se brindó protección policial a 79,000 actividades culturales, deportivas y de la economía familiar.

Además, se garantizó la cobertura en destinos turísticos y balnearios, junto con el resguardo especial para el traslado seguro del refuerzo de la Merienda Escolar 2026 en todo el país.

