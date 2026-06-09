Tres delincuentes asaltan y golpean a ciudadano para robarle C$40 mil en Jinotega

El ciudadano José Chavarría, de 46 años, fue víctima de un violento asalto perpetrado por tres desconocidos en el sector del puente del barrio San Antonio, en el municipio de Jinotega.

Puente San Antonio de Jinotega

De acuerdo con el reporte del hecho, la víctima fue interceptada a las 7 de la noche de ayer lunes por los delincuentes.

Sin mediar palabras, uno de los asaltantes le propinó un fuerte golpe en el ojo izquierdo, agresión que provocó que don José cayera indefenso al suelo.

Ese momento fue aprovechado por los otros dos compinches para registrarlo y sustraerle su billetera, la cual contenía la cantidad de 40 mil córdobas en efectivo y sus documentos personales.

Asimismo, los delincuentes lograron sacarle de otra bolsa de su vestimenta un teléfono celular, para luego huir con rumbo desconocido.

Efectivos de la Policía Nacional se presentaron al lugar del suceso tras recibir la denuncia y ya se encuentran trabajando en las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los tres delincuentes y esclarecer el caso.

