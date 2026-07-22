Capturan a 13 presuntos delincuentes en Masaya y refuerzan operativos

Como resultado de las acciones de prevención y enfrentamiento a la delincuencia implementadas del martes 14 al lunes 20 de julio de 2026, la Policía Nacional logró la captura de 13 sujetos vinculados a diversos delitos de alta peligrosidad en el departamento de Masaya.

Entre las detenciones efectuadas en la última semana, destacan nueve personas capturadas por robo con fuerza en los municipios de Masaya, Nindirí, Nandasmo, Niquinohomo y Tisma.

Asimismo, las fuerzas del orden arrestaron a un sujeto por femicidio frustrado en Nindirí, uno por robo con violencia en Masatepe, un presunto abastecedor de drogas y una persona señalada de abuso sexual en la ciudad de Masaya.

En paralelo a los operativos de captura, la institución policial mantuvo un constante despliegue operativo en las vías y barrios de la zona para fortalecer la seguridad ciudadana.

Como parte de este trabajo preventivo, las autoridades reiteraron la importancia de evitar la conducción bajo los efectos del alcohol, no circular a exceso de velocidad, respetar a los peatones y evitar distracciones como el uso del teléfono celular al volante.

Finalmente, la jefatura policial instó a los motociclistas a utilizar siempre el casco, chaqueta y guantes de protección.

De igual forma, hizo un llamado urgente a no intentar cruzar ríos, cauces o vías anegadas durante las lluvias, así como a brindar especial protección a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad para salvaguardar la vida en todo momento.