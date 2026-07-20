Policía Nacional captura 89 delincuentes en Planes de Seguridad Ciudadana en la última semana

La Policía Nacional informó este lunes que, como resultado del enfrentamiento a la delincuencia, entre el lunes 13 y el domingo 19 de julio de 2026, fueron capturados 89 sujetos vinculadas a delitos de alta peligrosidad en todo el país.

En los distritos y municipios del departamento de Managua se detuvo a 47 sujetos, entre estos uno por muerte homicida, 13 por robo con intimidación, 7 por robos con violencia y 26 por cometer robos con fuerza.

Por otra parte, los operativos desplegados en los diferentes departamentos del país dejaron un saldo de 42 delincuentes arrestados.

Entre ellos figuran 4 por muertes homicidas en Nueva Segovia, Triángulo Minero y Nueva Guinea; 4 por robos con intimidación; 17 por robos con violencia; 7 por robos con fuerza; 6 por tráfico de drogas y 4 abastecedores de estupefacientes.

Como evidencia de las acciones desarrolladas contra el crimen organizado y el narcotráfico, los agentes lograron incautar un kilo con 153 gramos de cocaína, 763 gramos de crack, 10 libras de marihuana y 5 libras de semillas de la misma hierba.

Asimismo, se decomisaron 6 pesas digitales, 3 teléfonos celulares y dinero en efectivo utilizado en las actividades ilícitas.

Para finalizar, las autoridades policiales reafirmaron su firme compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y la tranquilidad en el país.

