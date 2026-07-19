Buscan a par de pistoleros por lesiones graves en Wiwilí, Jinotega

Hasta “debajo de las piedras” es buscado Cristóbal Altamirano por asestarle un balazo en el brazo derecho a Manuel Reyes Centeno, de 26 años, en la comunidad La Joba número uno, ubicada en Wiwilí, Jinotega.

El afectado relató que iba a bordo de una bicicleta cuando fue interceptado en el camino por Cristóbal, quien lo derribó del vehículo de dos ruedas.

Una vez en el suelo, sacó un revólver y le realizó el disparo, huyendo posteriormente con rumbo desconocido.

En tanto, el perjudicado fue trasladado al hospital de Wiwilí, donde se recupera de las lesiones.

Otro hecho similar ocurrió en la comunidad Walakitan, en Wiwilí, Jinotega, donde un niño de apellidos Cardenal Castillo, de 10 años, recibió un impacto de bala en la pierna derecha.

El disparo lo realizó Paul Martínez Catillo, de 30 años, quien es buscado por la justicia para ser investigado por el caso y que responda por sus actos.

