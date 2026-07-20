Un delincuente no identificado sustrajo una billetera con más de 70 mil córdobas en efectivo del interior de una tienda ubicada en el barrio Alfredo Lazo, específicamente de INISER una cuadra al oeste, en la ciudad de Estelí.

Buscan a sujeto que robó más de C$70,000 de una tienda en Estelí

El robo ocurrió en horas de la tarde del sábado 18 de julio.

Los propietarios del establecimiento, los hermanos Jahomi y Johan Amador Acuña, relataron que el sujeto ingresó al local simulando interés por comprar varios artículos.

Tras notar una cartera sobre un escritorio, el hombre empleó artimañas y pidió que le mostraran productos ubicados en unos estantes altos; en el momento en que la joven se dio la vuelta, el individuo aprovechó el descuido para sacar la billetera.

Inmediatamente después de cometer el hurto, el sospechoso se retiró del lugar a prisa y huyó corriendo con rumbo hacia el mercado Alfredo Lazo.

Los afectados han difundido el caso y solicitan el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para lograr identificar y localizar al delincuente.

