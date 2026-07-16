Capturan en Juigalpa a hombre por robo con intimidación y buscan cómplice

La Policía Nacional capturó a Elvin Dionisio Mora Sánchez, de 39 años, señalado como el autor de un delito de robo con intimidación registrado la madrugada de ayer miércoles en el barrio Héctor Ugarte, de Juigalpa, Chontales.

Capturado Elvin Dionisio Mora Sánchez

De acuerdo con el informe oficial, Mora Sánchez actuó en compañía de Roberto Gilberto Castillo Tenorio, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Ambos sujetos interceptaron a la víctima, la intimidaron con un machete y la despojaron de su teléfono celular, además de dinero en efectivo.

Prófugo Roberto Gilberto Castillo Tenorio

Durante el proceso investigativo, los agentes policiales lograron recuperar el teléfono celular robado.

El detenido ya fue remitido a las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar su debido proceso, mientras se mantiene la búsqueda de su cómplice.