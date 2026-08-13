Tres capturados por matar a pedradas a un hombre en barrio 18 de Mayo

La Policía Nacional capturó a tres sujetos señalados como presuntos autores del homicidio de Gabriel Antonio Ríos Ruiz, de 32 años, a quien habrían agredido a pedradas para despojarlo de sus pertenencias en el barrio 18 de Mayo, Distrito V de Managua, la madrugada del domingo pasado 9 de agosto.

Detenidos: Josías David Martínez Castillo, Juan Carlos Martínez Castillo y Norlan Alexander Soza Hurtado

Los detenidos son Josías David Martínez Castillo, de 24 años; Juan Carlos Martínez Castillo, de 23; y Norlan Alexander Soza Hurtado, de 18 años.

De acuerdo con las investigaciones policiales, a eso de la 1 con 45 minutos de la madrugada, los tres sujetos interceptaron a la víctima en vía pública, la atacaron con piedras hasta dejarla gravemente herida y posteriormente huyeron de la escena con los objetos robados.

Ríos Ruiz fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital Manolo Morales Peralta, donde falleció horas más tarde.

La víctima Gabriel Antonio Ríos Ruiz

El dictamen del médico forense del Instituto de Medicina Legal (IML) determinó que la causa directa del deceso fue un trauma craneoencefálico severo.

Tras el seguimiento del caso, los investigadores lograron ubicar y arrestar a los sospechosos en el barrio Adolfo Reyes, el martes 11 de agosto, y en las próximas horas serán remitidos ante las autoridades judiciales para enfrentar el proceso penal.

