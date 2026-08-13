Productor es asesinado a balazos en Bocana de Paiwas

El productor agrícola Walter Antonio Borge Martínez fue asesinado de varios disparos la tarde de ayer miércoles en las afueras de su vivienda situada en la finca San Martín, en la comarca Ubú Norte, en el municipio de Bocana de Paiwas, Caribe Sur.

Finquero es ultimado a balazos en su finca de Bocana de Paiwas

De acuerdo con versiones preliminares de pobladores locales, el hecho ocurrió a eso de las 5:30 de la tarde cuando dos sujetos desconocidos llegaron hasta la casa de Walter y le dispararon a quemarropa, causándole heridas mortales.

Transeúntes y vecinos del sector refirieron que el crimen podría estar vinculado a disputas por la propiedad de tierras registradas en la zona durante los últimos meses.

Pobladores de la zona señalaron que los atacantes se movilizaban en una camioneta, en la cual huyeron luego de cometer el crimen.

Tras conocer de los hechos, la Policía Nacional se movilizó a esa zona de difícil acceso para iniciar las investigaciones, determinar el móvil e identificar a los autores del crimen.

