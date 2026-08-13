Capturan a tres sospechosos de matar a mujer en Kukra Hill

Los sujetos Galvin Dixon Salomón, Iner Martínez Avilés y Denser Luke Duve Vanegas fueron capturados por la policía del Caribe Sur como sospechosos en el crimen de la ciudadana Leocadia Díaz McDonald, de 31 años.

Leocadia Díaz McDonald

El crimen de la señora Leocadia fue asesinada dentro de la cuarto que alquilaba en la comunidad Flor de Pino, municipio de Kukra Hill.

Datos extraoficiales señalan que el trio de delincuentes habrían ingresado a la vivienda para robar también mataron a la señor McDonald, quien era originaria de la comunidad Maniwatla, en Bilwi, Caribe Norte.

Los tres homicidas están en espera que se les fije el juicio por los delitos de coautores de asesinato y robo con violencia.

