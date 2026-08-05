Agreden con machete a hombre durante vela en Belén, Rivas

El ciudadano Norlan Aguilar resultó con una herida en la cabeza durante una riña registrada este miércoles al calor de los tragos en la comunidad de San Antonio de Jocomico, jurisdicción del municipio de Belén, en el departamento de Rivas.

El hecho ocurrió mientras se llevaba a cabo la vela de una reconocida pobladora de la zona.

De acuerdo con testigos del lugar, un hombre identificado como Rudy Bonilla atacó con machete a Aguilar, causándole una herida en el cráneo antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras la agresión, el lesionado fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, donde el personal médico de turno le realizó varias puntadas para suturar la herida.

Mientras el agresor permanece prófugo, los familiares de la víctima solicitaron a las autoridades que se proceda a su captura.

