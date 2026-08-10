Matan a machetazos a José Catalino en El Jícaro, Nueva Segovia

El ciudadano José Catalino Martínez Ramírez, de 45 años, fue ultimado a machetazos en la comarca La Jumuyca, en el municipio de El Jícaro, Nueva Segovia.

El hecho sangriento ocurrió en horas de la tarde de ayer domingo cuando José Catalino estaba bebiendo guaro con Joel Antonio Gutiérrez Centeno, de 30 años, y de pronto empezaron a discutir por rencillas personales.

Tras la pelea verbal, Joel Antonio lesionó a José Catalino con un machete en el cuello y el tórax, heridas que le causaron la muerte en el lugar.

Una médico forense de la zona examinó el cuerpo y determinó que los machetazos causaron una hemorragia masiva interna que desembocó en la muerte de José Catalino Martínez.

Mientras tanto, agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar para investigar el caso y empezar la búsqueda de Joel Gutiérrez, quien luego de cometer el crimen huyó con rumbo desconocido.

