Operan en Jinotepe a hombre con cuchillo clavado en la espalda

En el Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo, fue intervenido quirúrgicamente Juan Francisco Calero González, de 42 años, para extraerle un cuchillo que un sujeto desconocido le dejó clavado en la parte izquierda de la espalda.

Paciente ingresa a hospital caraceño con cuchillo clavado en la espalda

La brutal agresión sucedió la noche de ayer domingo en el barrio San Francisco, de Diriamba, en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades policiales.

Pobladores del sector indicaron que el lesionado es conocido como “Pancho Marihuana”, y presuntamente fue gravemente herido mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Según videos tomado por personas del sector, tras quedar con el cuchillo ensartado en la espalda, a Juan Francisco se le dificultaba ponerse de pie y fue auxiliado por buenos samaritanos que lo llevaron al hospital en una caponera.

De acuerdo con un reporte médico, debido a la estocada, Calero González, sufrió trauma penetrante en hemitórax izquierdo que puso en peligro su vida por lo que los médicos lo operaron de emergencia para salvarle la vida.

