Juicio en Nueva Guinea para asaltantes que mataron a hombre en un pozo

El próximo 2 de septiembre fue programado como la probable fecha del juicio en contra de Erick Eyner Rivera, de 19 años, y Darwing Melkin Lira Taleno, de 22, quienes fueron acusados por el asesinato del señor Saturdino Méndez Orozco, de 55 años.

A juicio par de asaltantes que mataron a hombre al lanzarlo vivo dentro de pozo

La fecha tentativa de juicio fue programada por el doctor Leonardo Sebastián Gálvez Mendoza, Juez Distrito Penal de Audiencias y Especialista en Violencia por Ministerio de Ley de Nueva Guinea, Caribe Sur.

El delito tipificado como asesinato en concurso real con el delito de robo con violencia o intimidación en las personas en circunstancias agravantes, ocurrió la noche del 8 de julio, en el sector de Aguas Calientes, en la colonia Puerto Príncipe, de Nueva Guinea.

Según la acusación don Saturdino Méndez estaba solo en su casa cuando llegaron Erick Rivera y Darwin Lira, exigiéndole que les entregara su celular valorado en tres mil córdobas y su billetera conteniendo dos mil córdobas en efectivo.

Sin embargo, cuando la víctima se negó a la exigencia Erick Rivera se armó de un cuartón de madera y la golpeó en la frente, para luego sujetar del cuello con ambas manos hasta dejarlo inconsciente, en tanto Darwing Lira vigilaba para evitar ser descubiertos.

Posteriormente decidieron lanzarlo vivo a un pozo artesanal de 12 metros de profundidad ubicado en la parte sur de la vivienda, para lo cual Erick cargó el cuerpo en hombros, en tanto Darwin se encargó de abrir la tapa de madera que cubría el brocal.

Como consecuencia de la acción de ambos sujetos, Saturdino Méndez perdió la vida a causa de un trauma craneal severo y daños en la cervical debido a la caída libre al fondo del pozo, más asfixia mecánica parcial y hemorragia interna.

Posteriormente, los sujetos regresaron a la vivienda de la víctima, se apoderaron del celular y la billetera y huyeron del lugar, hasta ser capturados por las autoridades policiales.

Aunque la defensa de Erick Rivera intentó evitar que la causa fuera elevada a juicio, alegando falta de pruebas en contra de su cliente, la autoridad judicial mantuvo la prisión preventiva para ambos detenidos, tomando en cuenta la cantidad de testigos y pruebas con que cuenta la Fiscalía.

