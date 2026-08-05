Adulto mayor queda grave al ser atropellado por motociclista que huyó del lugar

Con lesiones de consideración resultó anoche el señor Álvaro José Gutiérrez García, de 61 años, al ser atropellado por una motocicleta cuyos ocupantes se dieron a la fuga, accidente ocurrido de los semáforos del Centro de Salud Edgard Lang dos cuadras abajo, en el barrio San Judas, Managua.

Cazadores de noticias informaron que Álvaro José quien presuntamente andaba bajo los efectos del alcohol trato de cruzar la vía y fue impactado por la motocicleta.

Según familiares del lesionado en la motocicleta viajaban dos personas, el conductor y un acompañante; quienes luego del accidente habrían abandonado el lugar sin brindar ayuda al ciudadano.

Personas que se encontraban en el sector, auxiliaron a don Álvaro José Gutiérrez García y alertaron a las autoridades de socorro quienes luego de brindarle la atención pre hospitalaria lo trasladaron al centro asistencial.

Agentes de la jefatura de transito de la Policía Nacional de la delegación tres inicializaron las investigaciones dar con la ubicación del conductor involucrado en el accidente que dejó en condición delicada al señor Álvaro José Gutiérrez García.

