Trabajador queda soterrado y sufre politraumatismo en Estelí

El ciudadano Francisco Javier Arosteguí Sobalvarro resultó lesionado la tarde de este viernes tras quedar soterrado mientras realizaba labores de excavación para la instalación de un sistema de aguas negras en el barrio Boanerges López, en la ciudad de Estelí.

Trabajador sobrevive tras quedar soterrado durante excavación en Estelí

La víctima se encontraba efectuando una excavación de aproximadamente dos metros de profundidad de la sucursal de Profamilia una cuadra al este y tres al sur, cuando la zanja colapsó de forma imprevista, dejándolo parcialmente sepultado bajo la tierra.

Compañeros de trabajo reaccionaron de inmediato para iniciar las labores de rescate, esfuerzo al que se sumaron rápidamente efectivos de los Bomberos Unidos que se movilizaban cerca del lugar de la emergencia.

Tras ser liberado de la tierra, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el sitio y lo diagnosticaron con politraumatismo generalizado.

Posteriormente, Arostegui fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario de Estelí para recibir atención médica especializada, mientras las autoridades reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad en este tipo de obras laborales.