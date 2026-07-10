Muere nica en ataque en San Carlos, Costa Rica; su hermano resulta herido

El nicaragüense Bayardo Mendoza Murillo, de 41 años, perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho, mientras que su hermano, Enrique Joel Campos Murillo, de 29 años, resultó herido de bala en una de sus piernas durante un ataque armado perpetrado anoche en Pital de San Carlos, Costa Rica.

El herido, Enrique Joel Campos Murillo, fue trasladado de emergencia a un centro médico local donde recibe atención especializada.

El hecho violento ocurrió en una casa localizada frente al salón comunal de Pital, a donde llegaron dos sujetos a bordo de una moto, quienes abrieron fuego contra ambos hermanos y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo de Bayardo Mendoza Murillo, recolectar evidencias e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del crimen y capturar a los responsables.

Ante el incremento de la violencia en el vecino país, analistas de seguridad han recomendado a la comunidad migrante mantener la alerta y evitar situaciones de riesgo frente al operar del crimen organizado.