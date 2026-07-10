Premian ganadores del Concurso de Diseño «Urbanismo Creativo para la Conexión Humana» en Matagalpa

Ayer jueves se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Concurso de Diseño 2026 «Urbanismo Creativo para la Conexión Humana».

Premian a ganadores del Concurso Diseño «Urbanismo Creativo para la Conexión Humana»

El evento tuvo lugar en el «Mirador El Porvenir», proyecto de la Alcaldía de la Ciudad Creativa de Matagalpa que resultó ganador en una de las categorías principales.

El certamen se desarrolló con el respaldo de la Embajada de la República Popular China y la coordinación de la Secretaría de Economía Creativa de la Presidencia, en conjunto con la Procuraduría para las Municipalidades, la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades, la plataforma Nicaragua Diseña y la Cinemateca Nacional.

La mesa presídium estuvo integrado por el alcalde matagalpino Sadrach Zeledón, la vicealcaldesa Yohayra Hernández, autoridades nacionales y representantes diplomáticos de China como el consejero Zhao Chunjiang y el agregado Yin Qiming.

Durante la gala, las autoridades destacaron que esta segunda edición registró un total de 78 proyectos inscritos, con la participación de más de 80 mujeres y 90 varones en los equipos de diseño.

De estos, 29 correspondieron a alcaldías municipales en la categoría de rescate de espacios urbanos ya ejecutados, y 49 a nuevas propuestas y anteproyectos enfocados en la puesta en valor de inmuebles y paisajes en diversas zonas del país.

En la categoría «Rescate y/o Restauración de Espacios Urbanos» (para obras municipales realizadas entre 2024 y 2025), los ganadores fueron los arquitectos Dorien Geisson Hamguien Zeledón y Fátima del Socorro Castillo Soza con el proyecto del Mirador El Porvenir de Matagalpa.

Por su parte, en la categoría de nuevas ideas de diseño, el primer lugar se otorgó a los arquitectos Douglas Geovanny Morales Chavarría y Oscar Moisés Cruz Ramos por su propuesta de revitalización de la Calle Hospital Viejo y el Malecón de la Ciudad Creativa de Masaya.

Los equipos ganadores de ambas categorías recibieron trofeos, diplomas de reconocimiento y un premio en efectivo por un monto de C$ 32,900 córdobas.

El consejero de la embajada china, Zhao Chunjiang, elogió el talento de los participantes y reafirmó el compromiso de su nación para continuar fortaleciendo los lazos de hermandad, cooperación y desarrollo con las familias nicaragüenses.