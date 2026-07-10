Asaltan a caponero y le queman su herramienta de trabajo en Acahualinca

El cadete de caponera David Daryani Méndez Fuentes, de 36 años, vivió momentos de angustia al ser asaltado por tres sujetos que le robaron su herramienta de trabajo y posteriormente la quemaron por completo en el sector de Acahualinca, en Managua.

Asaltan a caponero y le queman su herramienta de trabajo en Managua

El hecho ocurrió luego que los delincuentes le solicitaron un viaje desde el sector de Casa Pellas hacia los semáforos del barrio Benjamín Zeledón.

A los pocos minutos de iniciar el recorrido, los sujetos lo intimidaron con armas cortopunzantes, lo despojaron de 300 córdobas en efectivo y se llevaron el vehículo, el cual fue encontrado totalmente quemado en un basurero cerca de la Tenería Francesa, en Acahualinca.

Méndez Fuentes, quien afortunadamente resultó ileso, lamentó profundamente la destrucción del vehículo, ya que no le pertenecía y era el único medio con el que garantizaba el sustento diario de su familia.

Agentes de la Policía Nacional del Distrito II de Managua ya iniciaron las investigaciones pertinentes para identificar y capturar a los responsables de este delito.