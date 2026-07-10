Hombre de 64 años graves al ser impactado por camioneta en Masaya

Gravemente lesionado resultó la tarde de este viernes, el adulto mayor Ervin Daniel Mayorga, de 64 años, tras ser impactado por una camioneta en las cercanías de la entrada al museo Camilo Ortega, en la ciudad de Masaya.

De acuerdo con los informes, la víctima se desplazaba en dirección de este a oeste sobre la carretera que conduce del empalme Las Flores hacia la rotonda de Monimbó, cuando fue colisionado por una camioneta marca Ford, color gris, con matrícula M 157-034.

A causa del fuerte impacto, Mayorga sufrió un trauma craneal severo, por lo que fue estabilizado en el lugar por miembros de la Cruz Blanca de Masaya, quienes luego lo trasladaron de emergencia al Hospital Hilario Sánchez para que recibiera atención médica especializada.

Al sitio del accidente se presentaron agentes de la especialidad de tránsito de la Policía Nacional, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para realizar el croquis del hecho y determinar las responsabilidades de los involucrados.