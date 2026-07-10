Accidente queda captado en cámara en sector del Colegio Divino Pastor

Un accidente de tránsito ocurrido este viernes quedó registrado por cámaras de seguridad en la intersección ubicada en el sector del Colegio Divino Pastor, en el barrio Altagracia, Distrito III de Managua.

Accidente queda captado en cámara

Pobladores de la zona señalaron que este cruce se ha convertido en un punto frecuente de colisiones, por lo que solicitaron a las autoridades correspondientes la instalación de un semáforo o medidas de regulación vial para prevenir futuros percances.

Asimismo, los habitantes denunciaron que en los alrededores presuntamente se realizan competencias ilegales de motocicletas, una situación que incrementa el peligro para los peatones, conductores y familias que residen en el sector.