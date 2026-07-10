Ejército recupera 8 reses robadas en Puerto Cabezas

Soldados del Destacamento Militar Norte del Ejército de Nicaragua lograron recuperar ocho reses durante un servicio operativo realizado en la comunidad La Gloria, ubicada en el municipio de Puerto Cabezas, Costa Caribe Norte.

Ejército de Nicaragua recupera 8 reses robadas en Puerto Cabezas

Los semovientes habían sido robados de la finca propiedad de José Omar Hernández Ordeñana, situada en el municipio de Rosita.

El operativo de recuperación se ejecutó este pasado 7 de julio de 2026.

Tras asegurar los animales, los efectivos militares procedieron a entregarlos a las autoridades civiles correspondientes para que se continúe con el debido procedimiento de ley y su posterior devolución al propietario.