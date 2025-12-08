Trabajador pierde la vida tras recibir potente descarga eléctrica en Nueva Guinea
En el trayecto al hospital regional Jacinto Hernández falleció el obrero Jeffrey González Arroyo, de unos 34 años, tras sufrir una descarga eléctrica y caer desde un segundo piso en el sector del mercado, en la zona número uno, de Nueva Guinea, Caribe Sur.
El lamentable hecho sucedió la mañana de este lunes 8 de diciembre, cuando supuestamente González Arroyo estaba realizando trabajos de electricidad.
Según algunos ciudadanos, al momento de la caída, González impactó su cabeza contra la acera frente a una veterinaria del sector, lo cual le causó un trauma craneal severo.
González quedó tendido en un charco de sangre y aunque fue trasladado de inmediato al hospital regional, cuando los médicos lo revisaron, ya no tenía los signos vitales.